華航（2610）隨中東地緣政治風險逐漸降溫，壓抑國際油價，加上國際旅遊、商務及高價值貨運需求持續成長，法人預期，2027年獲利具想像空間，近期外資逆勢買超，股價相對強勢。

法人指出，基於比較基期偏高，華航2027年單位收益年增動能趨緩，所幸持續推動機隊更新、航網優化及拓展高艙等客源，仍有助支撐客運收入，人工智慧（AI）伺服器、半導體等高附加價值貨源需求暢旺，持續帶動貨運業務成長。

在獲利方面，法人認為，若中東局勢緩解，燃油價格有望回落，減輕華航成本壓力，惟需觀察燃油附加費調整影響。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）

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