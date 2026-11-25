技嘉（2376）訂單能見度已延伸至2027年底，子公司技鋼營收占比將提升至85%，預期今年及明年獲利可望再創新高，法人對其維持「強力買進」評等，目標價430元，昨（24）日收漲停價278元。

法人上修技嘉第4季營收至1,855億元，季增20%、年增107%。Vera Rubin機櫃第4季開始出貨挹注營收。此外，消費性產品第4季雖進入傳統淡季，但受惠平均售價（ASP）提升，營收仍估季增個位數。法人看好技嘉受惠高單價產品比重攀升，加上部分低價庫存仍有貢獻，雖然毛利率有可能回落，但獲利與第3季持平或再創高。

權證發行商建議，看好技嘉股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過180天的商品介入。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）