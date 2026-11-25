受惠於AI伺服器散熱規格全面升級，散熱大廠奇鋐（3017）基本面持續繳出驚豔成績單。根據最新財報數據，奇鋐第3季合併營收達590.89億元，毛利率攀升至33.86％，帶動單季稅後純益衝上115.64億元，每股純益（EPS）達29.32元，寫下單季歷史新高紀錄，累計前三季EPS已達73.86元。

奇鋐10月合併營收更進一步推升至221.03億元、年增34.35％，連續第四個月改寫單月營收新高，前十月累計營收達1,793.51億元，營運成長力道強勁。

展望後市，隨著雲端服務業者（CSP）自研ASIC晶片需求擴大，以及輝達次世代運算平台放量，高功耗趨勢推升機櫃級液冷與水冷板、快接頭等零組件產值顯著躍升。為因應龐大訂單需求，奇鋐規劃投入150億至200億元資本支出積極擴充水冷產能，法人樂觀看待全年EPS突破百元大關，明年獲利更可望再創高峰。

在基本面利多支撐下，奇鋐近期歷經短線超跌後重拾攻勢，股價強勢反彈並吸引低檔進駐布局。權證發行商建議，由於奇鋐屬於高價千金股，投資門檻較高，看好其後市波段反彈行情的投資人，不妨透過認購權證「以小搏大」參與行情。

可優先挑選價內外15％以內、剩餘天期120天以上，且買賣價差小、造市穩定標的，在控制資金風險的同時靈活放大操作槓桿。