台股近日加速趕底，隨輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳閃電復職及國安基金進場，多頭吹響反攻號角，台光電（2383）、欣興等人工智慧（AI）指標扮演要角，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，高階銅箔基板（CCL）因應AI算力提升及資料傳輸高頻寬、低延遲等需求，上、中游材料規格升級趨勢明確，輝達除Vera Rubin中CCL部份材料升規為M8至M9外，預期2027年Rubin Ultra NVL576的NV Link Switch交換板將進一步拉高至M10以上或聚四氟乙烯（PTFE）。

在ASIC方面，包括AWS Trainium 4及Google TPU v9等下一世代產品材料等級則由M8升級至M9，AI伺服器推升CCL材料升規趨勢明確，將有利於CCL供應鏈營運表現。

法人表示，台光電在高階CCL材料具技術領先地位，除GPU及ASIC平台，並積極布局交換器、光模塊及低軌衛星等市場，預估2027年隨CCL材料供給持續緊張、產品組合優化及新增產能陸續開出，出貨規模與獲利能力同步提升。

AI資料中心持續提升運算效能，面臨高速互連、高效供電及熱管理等三大技術挑戰，隨晶片整合規模擴大、功耗上升，印刷電路板與IC載板朝更大尺寸、更高密度與更多層數發展，同時提升訊號完整性、電源完整性與翹曲控制能力。

法人預估，2027年ABF載板供需缺口約10%至15%，主因包括規格升級、有效良率下降、設備交期長等，欣興等相關供應鏈營運展望正向。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日150天以上的台光電、欣興相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。