光學鏡頭大廠玉晶光（3406）第3季每股盈餘9.69元，雖高階手機鏡頭與潛望式鏡頭相關產品持續支撐營運，但市場成長趨緩，加上第4季進入傳統淡季，短期出貨仍面臨壓力，市場預估第4季營收季減14.8%至66.6億元，全年每股盈餘約33.1元。

展望2027年，玉晶光積極拓展AI資料中心所需的擴束光學（EBO）技術，並與3M合作開發光纖連接零組件，預計明年第2季起逐步放量，後續再切入FAU等光通訊模組。新事業有機會降低對智慧手機市場的依賴，市場預估2027年營收299.1億元、每股盈餘39.9元。

技術面觀察，玉晶光近期從高檔快速回落，23日雖反彈3%，但尚未改變短線偏弱格局，股價仍低於5日、10日、20日及60日線，短期均線明顯下彎，顯示上方仍有賣壓，後續若無法重新站穩短期均線，反彈可能仍以跌深後的技術性回升為主。

成交量方面，量增反彈不代表已經止跌，後續應觀察回檔時量能能否縮小、股價低點能否逐步墊高，避免再度出現放量下跌。（國票期貨提供）

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