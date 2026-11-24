國際金價上周劇烈震盪，現貨單周重挫9.4%，創八個月來最大單周跌幅，且一度逼近每英兩3,500美元，觸及14個月低點，因市場預期12月聯準會將再度升息，持有不孳息資產的機會成本上升，金價跌勢因而擴大。

輝達宣布黃仁勳即刻恢復執行長職務，帶動美股與AI類股大漲，市場恐慌情緒緩解，現貨黃金23日上漲3.5%，收在每盎司3,654.9美元，12月黃金期貨也上漲4%至3,653.7美元。

但反彈能否延續仍有待觀察。根據CME FedWatch，市場仍預期聯準會12月將升息1碼。分析師指出，接下來幾個交易日將決定金價是否已經築底，或只是空頭市場中的一次反彈。高盛則認為，金價的下行壓力最終會反轉，但年底前過程可能較慢，因部分避險基金不願在年底前重建風險部位，12月可能升息也讓投資人有理由延後建立黃金多單，目前市場投機部位也已明顯減少。

展望後市，今（25）日將公布的美國10月個人消費支出物價指數，是聯準會偏好的通膨指標，若數據高於預期，將強化12月升息預期，金價恐承壓；若通膨降溫，則有助金價延續反彈。（永豐期貨提供）

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