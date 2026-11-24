黃仁勳重掌輝達執行長職務，激勵主要科技股飆漲，連帶台指期昨（24）日攻上漲停，飆漲3,665點至40,324點，與集中市場加權指數收盤40,122點，正價差201.65點。期貨商認為，後續如可站穩年線關卡，有利後續反彈。

台股昨日跳空開高後續攻，盤中收復4萬點，終場維持接近當日高點的強勢表現，主因黃仁勳重掌輝達執行長職務，帶動科技股信心修復，成為這波急彈的主要催化劑，加權指數終場收40,122點，上漲3,310點，飆史上最大漲點，漲幅8.99%。

期貨市場方面，昨日台指期上漲3,665點至40,324點，正價差為201.65點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,148口至5,401口，其中外資淨空單減少250口至103,182口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加6,651口至9,807口。

台新期貨認為，台指期昨日在黃仁勳重返輝達任職後，指數跳空開高，直接站上4萬點以及年線之上，並臨近10日均線，終場以紅K棒作收。目前指數暫時緩解近期AI的不確定性因素，但上檔均線反壓仍較為沉重，後續需觀察能否站穩年線關卡，較有利於後續反彈走勢。

外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商投信選擇權淨部位，目前以賣買權作布局。近月選擇權籌碼略為悲觀，賣權OI小於買權OI差距為八千餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權空方仍屬表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守，月、周選悲觀，整體籌碼面保守，技術面上，台股守住年線回到大區間震盪，目前在昨日多方缺口不破下，短線拉回可以樂觀看待。