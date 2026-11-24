台指期夜盤24日開盤時，受美股電子盤平穩中，以40,772點、上漲448點開出後，隨空單持續進場回補，一度將指數推升至40,900點、上漲576點，但隨回補力道竭盡，加上美股電子盤反將下跌、且跌勢擴大下，指數最深來到39,336點、下跌988點，黃仁勳效應出現退燒跡象，高低震盪1,564點，截至晚間約21點，指數約在39,583點、下跌741點。

24日美股電子盤焦點，在於黃仁勳回歸輝達（NVIDIA），引爆美股大漲後，隨民主、共和兩黨對美國總統川普直接干預讓其復職提出質疑，並要求通過對中國大陸晶片出口管制法案、釐清國安疑慮與政府介入角色，同時，民主黨議員也表示會動用所有的權利調查黃仁勳、輝達、其他高層是否存在損害美國經濟利益及國安風險的不當行為下，美股電子盤開高走低，那斯達克電子盤在16點30分過後，隨由紅翻黑，至晚間20點40分過後，下跌逾500點，釋放黃仁勳交易退燒的訊號，同時，美國各期公債殖利率下跌，進一步引發市場資金在短線激情過後，由股轉債等疑慮中，也左右台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電期在晚間約21點時，約在2,209元、下跌29元附近遊走，電子期下跌1.50%，半導體期下跌0.36%，中型100期貨指數上漲約0.01%。

市場專家建議，就技術面來說，24日台股展開報復性反彈，不僅一舉站上5日均線以及年線，並回補上周五留下的空方缺口，此外，日KD指標自低檔鈍化區正式出現黃金交叉向上，顯示短線走勢已由空翻多；惟24日因漲停家數眾多、市場惜售導致成交量萎縮，後續反彈過程中須觀察成交量能否持續溫和放大，以消化上檔解套賣壓，接下來只要守住低點39,148點，短線有望突破10日均線，再向41,000點附近壓力靠攏。