今日主題 黃仁勳回歸輝達（NVIDIA）執行長職務，台美股市皆激情上漲，加以國安基金助攻，台股昨（24）日大漲8.99%，接下來指數要續攻，AI權值股仍扮演要角。而「AI教父回歸復活股」相關權證波動幅度增加，正可短線操作，擴大獲利空間。

隨著黃仁勳回任輝達（NVIDIA）執行長，市場情緒快速回溫，台股昨（24）日強勢反彈，AI概念股再度成為資金追捧焦點，其中台積電（2330）、聯發科等半導體權值股備受關注，投資人也可透過權證掌握短線反彈契機，布局AI供應鏈回升行情。

法人認為，黃仁勳回歸帶來的主要影響可分為兩方面。首先，有助於降低長期戰略轉變的不確定性。輝達過去透過CUDA、GPU、CPU、NVLink及網通系統整合建立競爭優勢，黃仁勳回歸可望延續既有的一體化發展策略，降低市場對產品更新迭代速度放緩的疑慮。

其次，有助於穩定重要客戶及供應鏈的合作預期。黃仁勳與雲端服務供應商（CSP）及供應商長期建立的合作關係，是NVIDIA的重要競爭資產，其回歸有助於維繫既有合作關係，降低供應鏈不確定性。

因此，黃仁勳回歸有助於提升輝達長期產能承諾的能見度，降低台積電大規模資本支出所面臨的需求不確定性。另外，台積電投資Anthropic及OpenAI的核心戰略意義，並非單純追求AI產業的股權增值，而是藉由參與大型AI模型業者的資本布局，進一步深化與終端算力需求的連結，掌握未來運算架構、記憶體頻寬、晶片互連及先進封裝規格的發展方向。

聯發科方面，法人指出，中長期成長動能持續轉向資料中心AI ASIC業務。聯發科首款AI加速器已於9月開始小量出貨，預期第4季相關營收可達25億美元，2027年進一步朝160億美元目標邁進；第二個ASIC專案則預計於2028年第1季進入量產。

此外，聯發科持續投入高速SerDes、先進封裝及資料中心相關技術，隨AI客戶需求擴大，雲端運算業務可望逐步提高營收占比，成為手機業務以外的新成長引擎。

權證發行商建議，看好台積電、聯發科後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過60天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。