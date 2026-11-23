人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布黃仁勳即刻起恢復總裁、執行長暨董事會成員職務，自12日辭職後僅隔11天就上演科技史上最戲劇化的逆轉秀。台指期夜盤聞訊暴漲超過3600點，站回40000點關卡，最高觸及漲停40324點，台積電期貨夜盤也同步漲停。

黃仁勳本月因與一名被指與中國情報機構有關聯的科技業高層黃樂（Alice Huang）發生婚外情，而辭去輝達執行長職務。輝達12日公告，董事會指派財務長克瑞斯（Colette Kress）出任代理執行長，原首席董事瓊斯（Harvey Jones）接任董事長。

輝達今天發布新聞稿表示，董事會在與黃仁勳進行一系列討論與會議後，對其坦誠態度及領導輝達的能力感到滿意，隨後一致投票通過恢復黃仁勳職務。在做出這項決定的過程中，董事會聽取美國政府高層的意見，並根據這些意見，確信恢復黃仁勳的職務不會構成任何國家安全風險。

輝達董事長瓊斯說，董事會深信黃仁勳是領導輝達的最佳人選，「恢復他的職務最符合輝達股東、員工、合作夥伴及客戶的利益」。

黃仁勳表示，在新一波工業革命的開端，能夠重返輝達並領導這家全球最具影響力的科技公司之一，他深感榮幸，「我將以最謙卑的態度與全新的承諾肩負起這份責任」。

針對近期有關黃仁勳成為外國情報行動目標的報導，輝達董事會已成立一個完全由獨立董事組成的委員會進行調查，並聘請獨立法律顧問協助調查。

輝達董事會重申，該委員會的調查將持續進行直至得出結論；黃仁勳全力支持這項調查，並承諾予以配合。

輝達董事會近期也成立一個完全由獨立董事組成的「國家安全與出口管制委員會」（National Security andExport Control Committee），負責監督貿易合規與國家安全風險。該委員會正在聘請具有國家安全事務經驗的法律顧問，也將進一步聘請具備國家安全專業知識的顧問團隊。

此外，輝達正著手招募一名新設立的「法遵長」（Chief Compliance Officer）職位，負責監督整個輝達的合規事務，並向提名與公司治理委員會（Nominating and Corporate Governance Committee）報告。