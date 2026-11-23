黃仁勳正式回鍋輝達（NVIDIA），全球科技股多頭大反攻。輝達今日晚間宣布，董事會一致通過恢復黃仁勳執行長及董事職務，即刻生效，激勵輝達美股盤前股價一度暴漲30%，台指期夜盤更上演驚天大逆轉，衝上40324點，上漲3665點、漲幅10%，直接攻上漲停板。

台指期夜盤開盤後，原本呈現震盪走勢，盤中一度下跌223點，最低來到36436點，今天晚間9時左右仍在平盤附近徘徊。不料，隨著輝達宣布黃仁勳重返執行長職務，市場買盤瞬間湧入，短時間急拉逾3000點，直接改寫市場氣氛。

輝達董事會表示，經過與黃仁勳多次討論，並徵詢美國政府高層意見後，認為其回任不構成國家安全風險，也為先前引發全球科技股重挫的人事風暴帶來重大轉折。

台股23日白天才在政府一連串穩定市場措施下大漲778點，收在36811點，如今黃仁勳回歸消息為市場再添強心針。台指期夜盤一舉突破4萬點，市場認為，黃仁勳回歸後，台股現貨明日有望強勢衝高，加上政府政策延續，可望呈現強勁反彈氣勢。