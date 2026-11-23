台指期夜盤23日開盤時，受美股電子盤維持漲勢中，以36,671點、上漲12點開出後，雖在日盤漲多後，獲利回吐賣盤殺出，一度急殺至36,436點、下跌223點，但隨那斯達克電子盤上漲逾700點、穩住市場人心下，行情快速翻紅，隨後進行橫盤整理，雖一度隨那斯達克漲勢擴大，帶動指數上衝至37,195點、大漲536點，但受短多下車拖累，加上美元重回104大關，再次重回盤下遊走，截至晚間約21點，指數約在36,621點、下跌38點。

2026-11-23 21:05