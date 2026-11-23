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黃仁勳回歸有望？台指期夜盤上半場一度大張逾500點
台指期夜盤23日開盤時，受美股電子盤維持漲勢中，以36,671點、上漲12點開出後，雖在日盤漲多後，獲利回吐賣盤殺出，一度急殺至36,436點、下跌223點，但隨那斯達克電子盤上漲逾700點、穩住市場人心下，行情快速翻紅，隨後進行橫盤整理，雖一度隨那斯達克漲勢擴大，帶動指數上衝至37,195點、大漲536點，但受短多下車拖累，加上美元重回104大關，再次重回盤下遊走，截至晚間約21點，指數約在36,621點、下跌38點。
23日美股電子盤焦點，在於美國財政部長貝森特原本對黃仁勳的強硬立場，開始發生轉變，自「大幅整頓」至暗示未排除黃仁勳回歸輝達的可能，同時，美國總統川普也再次呼籲輝達董事會重新聘用黃仁勳中，那斯達克電子盤與台股日盤均開始走強，且隨輝達電子盤股價強彈，在晚間維持逾6%的漲勢中，那斯達克電子盤在晚間也一度大漲900點，道瓊電子盤上漲逾800點中，卻隨市場對聯準會12月升息預期持續增溫，美元指數站上104大關，美股電子盤漲勢收斂，也左右台指期夜盤的上半場走勢。
其中，台積電（2330）期在晚間約21點時，約在2,013元、下跌22元附近遊走，電子期上漲0.04%，半導體期上漲0.11%，中型100期貨指數上漲約0.27%。
市場專家建議，就技術面來說，23日台股在美國財政部長貝森特對於黃仁勳回鍋態度反轉、政府禁空令措施救市以及融資大減下，買盤回籠，低檔出量，終止連7黑，成交量也大幅上升到1兆以上，回到5日和20日均量之上，有利台股短線止跌，不過上方均線和缺口壓力仍然沉重，短線要出現強勁反彈難度仍高，後續觀察能否守住23日大量低點，必須收復上周五空方缺口38,259點和5日線，才會出現有效反彈。
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