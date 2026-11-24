PCB大廠健鼎（3044）昨（23）日盤中走強衝上漲停直至收盤。權證發行商表示，市場反彈可挑選相關權證擴大獲利空間。

法人看好健鼎後市有三理由。第一，Agentic AI應用逐步擴大，帶動CPU運算及通用型伺服器需求成長，健鼎受惠通用型伺服器訂單外溢及市占率提升；第二，AI資料中心持續擴建，DRAM及高容量記憶體模組需求成長，健鼎憑藉長期供應三大記憶體廠的優勢，可望受惠；第三，伺服器與記憶體等高毛利產品出貨比重提升，加上CCL等原物料成本轉嫁順利，改善產品組合並推升獲利能力。

看好健鼎後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關權證，擴大獲利空間。（國泰證券提供）

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