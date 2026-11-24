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貿聯 選價內外20%
貿聯-KY（3665）持續受惠GPU及ASIC雙動能，預期ASIC相關業務2027年營收將呈倍數增長，法人對其維持「買進」評等，目標價也維持3,665元不變。
法人表示，市場關注的ASIC業務方面，目前貿聯-KY營收主要來自ASIC Power及ASIC AEC，其中，ASIC Power貢獻較高。展望2027年，無論市場採用兩條800G AEC或一條1.6T AEC作為Scale-out解決方案，即使NPO、CPO技術逐步滲透，隨著ASIC機種放量，AEC仍可望維持穩定成長，成為貿聯ASIC業務的重要成長支撐。
權證發行商建議，看好貿聯-KY後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數150天以上等相關權證介入，藉以放大槓桿利潤。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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