金像電（2368）第3季每股純益（EPS）達12.18元，創單季新高，符合市場預期，隨HDI技術提升及新產能陸續開出，預期營運仍具高度成長動能，法人維持「買進」評等，目標價調升至1,450元。

金像電第3季合併營收295.67億元，季增21.8%、年增67.2%；毛利率38.7%，稅後純益63.86億元，季增33.5%、年增97.8%。累計前三季EPS達28.41 元，年增119.5%。法人分析，毛利率提升主要受惠產品組合優化，以及產品價格順利反映成本上漲。第3季伺服器及AI伺服器營收占比達77%，網通產品占17%，AI相關營收比重提升至50%以上。看好金像電後市股價表現的投資人，可挑選價內外15％以內、有效天期150天以上權證靈活操作。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）