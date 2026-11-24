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寶成、儒鴻 押逾三個月
運動休閒產業景氣在2027年可望穩中求進，隨著品牌客戶庫存調整告一段落、訂單需求逐步回溫，產業迎來溫和復甦契機，法人點名相關個股可留意製鞋業寶成（9904）、成衣類股儒鴻等營運表現。
法人分析，近兩年運動休閒產業接連受到關稅、中東地緣衝突等因素衝擊，消費者運動用品需求降溫，品牌廠下單態度保守、拉貨節奏審慎。2026年有世界盃題材加持，供應鏈營運逐步回溫，但2027年終端需求恐難明顯復甦，品牌廠仍以審慎控管庫存為主，整體拉貨力道較過往景氣循環溫和。
不過，產業仍可望受惠低基期效應。法人預估，2027年運動休閒產業成長率為3.4%，雖低於往年平均的5%至7%，但優於2025年及2026年的0.9%與1.7%，投資評等維持「持平大盤」。
2027年製鞋產業經歷近年快速擴產後，整體產能已趨完整，品牌廠拉貨逐步回歸正常節奏，但在終端需求尚未明顯回升下，鞋類訂單成長幅度預期趨於平穩。
相較之下，成衣供應鏈受惠運動休閒化趨勢持續發展，品牌提高機能性布料、運動外套、瑜珈服及高附加價值產品比重，加上新品推出速度較鞋類更快，帶動成衣需求維持穩健成長。
法人預期2027年成衣供應鏈營收及獲利表現將優於製鞋業，高機能布料、高毛利產品及新客戶導入將是主要成長動能。投資布局方面，建議留意非Nike營收比重較高個股，製鞋類股首選寶成；成衣類股看好儒鴻等。
權證發行商建議，看好寶成、儒鴻後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。
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