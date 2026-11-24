AI伺服器需求持續升溫，相關供應鏈明（2027）年成長動能備受關注。法人看好，奇鋐（3017）則受惠GPU、ASIC液冷散熱及伺服器機箱需求擴大，後市可期；緯創則受惠AI伺服器訂單維持強勁，加上新雲端客戶洽談及Vera CPU機櫃訂單挹注，明年營運可望維持高檔。

奇鋐第3季受惠散熱產品營收占比提升、商品平均單價（ASP）走高及生產效率改善，毛利率季增1.3個百分點至33.9%，營業利益率達28.5%，創新高，EPS為29.32元。

法人指出，奇鋐第4季將開始出貨輝達（NVIDIA）的Vera Rubin液冷散熱及機殼產品，另有兩家CSP客戶的ASIC液冷散熱專案轉入量產，加上機櫃分歧管（Rack Manifold）新增產能到位，預估第4季營收季增12.2%至663億元。

緯創近期股價隨大盤劇烈修正，昨（23）日收148.5元。法人對緯創維持「買進」評等，目標價315元。

法人指出，緯創今年第3季單季營收首度突破兆元關卡，達約1.15兆元，稅後純益184.02億元、每股純益（EPS）為5.74 元，雙雙創下單季新高，表現優於預期。

緯創受惠於輝達（NVIDIA）GB300 AI 伺服器需求持續升溫，雖然GB300轉換至VR200可能影響部分機櫃出貨，但整體影響有限，預估第4季營運較第3季小幅改善。權證發行商建議投資人，若看好奇鋐、緯創後市表現，可挑選價內外15％內、剩餘天數90天以上的認購權證靈活操作。