智邦（2345）受惠AI資料中心需求持續強勁，800G高階網路交換器與新一代AI加速卡出貨同步放量，10月營收創下歷史新高，月增10.6%、年增91.2%，累計前10月營收年增65.8%。

因應客戶訂單持續成長，智邦董事會通過現金增資發行普通股，預計發行上限為1,000萬股，將作為充實營運資金及償還銀行借款，全面衝刺台灣、越南、美國、新加坡等布局。

智邦擴大光傳輸技術投資，包含取得韓國光通訊大廠InLC超過75%股權，深化波長選擇開關WSS關鍵技術，合作開發光交換器；更投資美國LumiLens，為HPC開發新一代光子產品，透過創新的光子技術，提升數據中心及人工智慧領域的計算性能。

智邦CPO交換器透過CPO技術將光學引擎移至102.4T的ASIC旁，進一步降低功耗與散熱需求；除搭配Broadcom Tomahawk 6，也攜手另一家國際業者推出新解決方案；隨營收創下歷史新高、光傳輸商機將發酵，投資人不妨可以留意智邦期（OPF）做相關操作。（群益期貨提供）

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