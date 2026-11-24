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黃金期 靈活布局
國際金價上周遭遇3月以來最大單周跌幅。本波賣壓主要來自Fed升息預期快速升溫，10月FOMC會議紀要顯示，幾乎所有與會官員認為，為使通膨及時回到2%目標，未來可能仍需進一步升息。費城聯準銀行總裁安娜．保爾森19日也表示，通膨仍然過高，Fed尚有進一步緊縮空間。
世界黃金協會統計，第3季全球央行淨買進黃金321.2噸、年增42%；摩根士丹利也將黃金列為2027年首選商品。後續關注25日公布的10月PCE物價指數與第3季GDP第二次估值。若通膨持續偏熱，金價仍可能承壓；若數據降溫，則有助緩和升息預期，帶動技術性反彈。
如想交易黃金期貨，可透過台灣期貨交易所推出的「黃金期貨契約（GDF）」與「台幣黃金期貨契約（TGF）」進行操作，所需原始保證金分別為560美元、新台幣2.2萬元。透過期貨市場，投資人可靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢，或於重要消息面波動時進行對沖。（統一期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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