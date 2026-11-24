臺灣期貨交易所為促進期貨市場發展、加強與業者溝通交流，每年邀請期貨商及經營期貨交易輔助業務的證券商總公司負責人與分公司經理人，舉辦「期貨商負責人座談會」。

台北場於昨（23）日舉行，並辦理「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動頒獎典禮」，表揚元大期貨、統一期貨及中國信託綜合證券等19家反詐治理績優專兼營期貨商。

期交所董事長吳自心表示，期交所因應市場需求，不斷優化商品與制度，提升市場服務效能。今年推出多項措施，包括縮小千元以上高價股股票期貨最小價格跳動單位、縮小非金電及黃金期貨契約規模，及推出夜盤風控示警機制等，兼顧交易便利性與風險管理。未來亦將持續透過座談會等管道，充分了解業者需求，作為精進市場服務的重要參考。

同時，「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」今年邁入第二年，藉由評鑑機制，鼓勵期貨商將反詐工作融入日常營運與客戶服務。今年期貨商辦理相關教育、宣導及關懷活動合計近500場次，觸及逾8萬人次，另透過臨櫃或電話關懷客戶逾1萬人次，並向社群平台或165反詐騙管道檢舉網路期貨詐騙逾700件，展現業者積極參與，擴大反詐行動的成果。

期貨公會理事長詹正恩指出，台灣資本市場健康，投資人應保持信心，感謝期交所舉辦期貨商反詐治理評鑑活動，讓所有期貨商動起來，齊力提升市場防詐機制；此外，因獲獎者也包括兼營期貨經紀業務證券商，顯示台灣期貨與證券市場相輔相成，且持續穩定成長，提供證券市場最佳避險管道，股市投資人可善用期貨市場避險。