期貨公會理事長詹正恩今天表示，台灣資本市場健康，投資人應保持信心，台灣期貨與證券市場相輔相成，且持續穩定成長，並提供證券市場避險管道，股市投資人可善用期貨市場避險。

台灣期貨交易所下午舉辦期貨商負責人座談會暨反詐治理評鑑頒獎典禮，詹正恩在會後做以上表示。

期交所董事長吳自心指出，市場健全發展有賴業者共同落實投資人保護，期交所因應市場需求，今年推出多項措施，包括縮小千元以上高價股股票期貨最小價格跳動單位、縮小非金電及黃金期貨契約規模，及推出夜盤風控示警機制等，兼顧交易便利性與風險管理。

此外，針對人工智慧（AI）市場前景疑慮升高，重創全球股市，台股近日波動劇烈，上週重跌7641.83點或17.5%，創史上最大單週跌點，行政院今天邀請產業及金融業界代表座談，會中觸及國安基金規模擴大議題。

行政院長卓榮泰表示，財經部會已祭出多項必要措施，其中國安基金已啟動安定市場任務，目前能量仍有餘裕，但政院願樂觀正面檢討國安基金規模，繼續穩定資本市場。