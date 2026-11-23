臺灣期貨交易所為促進期貨市場發展、加強與業者溝通交流，每年邀請期貨商及經營期貨交易輔助業務之證券商總公司負責人與分公司經理人，舉辦期貨商負責人座談會。2026年度座談會分別於台北及高雄舉辦，台北場於23日假台北君品酒店舉行，並辦理「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動頒獎典禮」，表揚元大期貨、統一期貨及中國信託綜合證券等19 家反詐治理績優專兼營期貨商。活動由期交所董事長吳自心主持，證期局主任秘書王秀玲蒞臨指導，期貨公會理事長詹正恩及證券公會理事長陳俊宏亦共襄盛舉，吸引業者董事長、總經理及經理人逾200人與會，就市場發展與業務推動交換意見，並共同見證反詐治理成果。

吳自心表示，期交所因應市場需求，不斷優化商品與制度，提升市場服務效能。今年推出多項措施，包括縮小千元以上高價股股票期貨最小價格跳動單位、縮小非金電及黃金期貨契約規模，及推出夜盤風控示警機制等，兼顧交易便利性與風險管理。未來亦將持續透過座談會等管道，充分了解業者需求，作為精進市場服務的重要參考。

吳自心並指出，市場健全發展亦有賴業者共同落實投資人保護。「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」今年邁入第二年，藉由評鑑機制，鼓勵期貨商將反詐工作融入日常營運與客戶服務。今年期貨商辦理相關教育、宣導及關懷活動合計近500場次，觸及逾八萬人次，另透過臨櫃或電話關懷客戶逾1萬人次，並向社群平台或165 反詐騙管道檢舉網路期貨詐騙逾700 件，展現業者積極參與，擴大反詐行動的成果。吳自心對各期貨商的投入及努力，表達敬佩與肯定，並期勉業者持續深化反詐治理，提升民眾識詐防詐意識，共同維護市場交易安全。

王秀玲表示，金管會積極推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，以「兩年有感、四年有變、六年有成」為目標，陸續推動相關措施，隨著高資產財富管理業務成長，政策成效逐步展現。期貨市場在資產管理體系中扮演重要角色，期貨業可加強與銀行、證券、保險及投信業之跨業合作，協助境內外投資人有效管理風險，共同建構完整的資產管理生態系。

王秀玲也肯定並感謝期交所及期貨商積極投入反詐工作。期交所響應行政院打詐綱領及金管會今年「落實消費者權益保護、普惠金融與金融阻詐」施政計畫，持續辦理反詐治理評鑑活動，引導業者強化防詐作為。期貨商繼去年設置反詐專責單位、建立相關機制後，今年進一步走出營業場所，走入社區，透過多元創新活動，向民眾宣導識詐與防詐觀念，成果得來不易，期勉業者與政府，持續打詐工作。

期貨公會理事長詹正恩特別指出，台灣資本市場健康，投資人應保持信心。此外，詹正恩亦感謝期交所舉辦期貨商反詐治理評鑑活動，讓所有期貨商動起來，齊力提升市場防詐機制。今日獲獎者也包括兼營期貨經紀業務的證券商，他強調，台灣期貨舆證券市場相輔相成，且持續穩定成長，提供證券市場最佳避險管道，股市投資人可善用期貨市場避險。

期交所表示，這次活動結合業務交流與反詐績優業者表揚，凝聚業界對市場及投資人保護共識，未來將持續與業者攜手，在拓展業務的同時，將反詐觀念與防護措施落實於金融服務，建立安全，可信賴的交易環境，厚植期貨市場永續發展基礎。