台灣期貨交易所董事長吳自心今天表示，市場避險跟交易需求，帶動台灣期貨市場交易量成長。期貨公會理事長詹正恩指出，前10月台灣期貨市場交易量累計達到4.2億口，創同期新高。市場預期，今年台灣期貨市場交易量有機會挑戰5億口，創歷史新高。

期交所評估，規劃將日月光及南茂期貨納入夜盤交易，此外國定假日交易規劃研議中，短天期假日優先試行，第一階段已具夜盤流動性且連動國際市場期貨，例如台股期貨、小台指、微型台指及美股指數期貨等規劃先行。

期交所今天舉辦期貨商負責人座談會暨反詐治理評鑑頒獎典禮，吳自心致詞表示，今年以來國際政經局勢變化、地緣政治風險以及人工智慧（AI）發展持續影響，帶動資本市場走勢，台股交易活絡，市場避險跟交易需求，也帶動台灣期貨市場交易量成長。

吳自心表示，對一般民眾而言，期貨市場相對風險較高，因此民眾對期貨金融商品的防護意識也相對較高。

詹正恩致詞表示，今年受到全球經濟環境與AI題材發酵影響，台灣期貨及現貨市場均有強勁表現，根據統計，今年前10月國內期貨交易量累計達到4.2億口，較2025年同期成長37.8%，全體期貨商稅前獲利超過170億元，較去年同期成長49%，均創同期新高。

期交所統計，今年至11月13日，台灣期貨市場日均交易量達到215.4萬口，較去年日均交易量157.2萬口成長37%，日均未沖銷部位成長31%，顯示市場交投與持倉規模同步擴張。

在交易人結構，期交所分析，整體法人交易及持倉規模同步擴張，外資貢獻近7成交易量增量。

在契約小型化商品進展，期交所指出，小型股票期貨量能顯著成長，根據統計今年前9月小型股票期貨掛牌標的已有50檔（包含ETF），日均交易量大幅年成長218%。此外，黃金類商品及非金電期貨轉趨活絡。

展望未來規劃，期交所表示，因應指數化投資趨勢與多元資產配置需求，研議合作編製多元策略指數。

在夜盤時間交易制度，期交所指出，延長交易時間由5小時延長至19小時，接軌歐美市場，貢獻交易量占比由第1年的9%，躍升至34%，今年夜盤所有商品交易日均量達到75萬口。