台新期貨積極推動AI金融科技應用，推出全新AI量化交易平台工具「台新達錢AI+ Qutorion」，投資人只需透過日常口語描述交易想法，即可快速生成交易策略，降低量化交易技術門檻。為讓更多投資人體驗AI量化交易，台新期貨推出優惠訂閱方案，每月僅需1,000元就能使用平台功能，即使不懂程式設計，也能輕鬆開發交易策略。

全球AI技術快速發展，生成式AI應用已逐步改變金融產業的服務模式。根據金管會公布的2026年金融業應用AI調查，國內金融業AI使用率由2024年的29%提升至115年的43%；其中，證券期貨業更從18%大幅成長至37%；在已導入AI的業者中，使用生成式AI的比例更由27%躍升至76%，顯示AI已成為金融科技發展的重要趨勢。

台新期貨表示，面對期貨市場高波動、高槓桿及即時交易需求，投資人除掌握市場行情，更需要有效率的交易工具與策略驗證方式。看準AI技術與量化交易的結合商機，台新期貨積極布局金融科技應用，推出全新AI量化交易平台「台新達錢AI+ Qutorion」，整合生成式AI技術與量化交易邏輯，讓沒有程式設計背景的投資人，也能透過日常口語快速建立交易策略，降低量化交易的技術門檻。

「台新達錢AI+ Qutorion」以直覺化操作為核心，打造三步驟策略開發流程。使用者只需以日常口語描述交易想法，AI即可協助轉換為程式碼，接續透過歷史數據回測與策略驗證，將原本抽象的投資構想轉化為可測試的量化交易策略。從想法形成、程式生成到回測驗證，讓策略開發不再受限於程式語言與技術能力，實現「起心動念，策略即成」的智能交易體驗，協助投資人更有效率地探索交易邏輯、優化策略及掌握市場機會。

此外，「TAKE ME交易挖寶趣 期權下台新」活動好評持續，為感謝客戶支持，活動優惠延長至今年12月底，邀請更多投資人體驗台新期貨多元交易服務。