多頭23日強力護盤台股，開盤交易30分鐘的成交量已超過4千億元；同期間在台指期方面也大力介入，盡力拉抬維持在平盤之上，開盤交易50分鐘的成交量超過4.3萬口。

期貨人士表示，多頭護盤主力很明確在台股開盤前，即先在台指期指引方向，買單強力拉高台指期及台積電期貨；台股開盤後也穩住盤勢，並透過ETF拉高權值股走強，將早盤浮額清洗出來，穩定投資人信心；由於外資在台指期空單水位仍高，內外資多空雙方在期貨較勁是近日觀察重點。

投信人士表示，台股今日早盤在多頭強力拉高指數穩定局面後，展現護盤態度；接下來關注重點在美國動向，目前美伊戰事、AI政策及貨幣政策等都牽動美股走勢，台股還是受到美股影響較深，因AI發展趨勢明確，多頭持股者可先降低槓桿工具使用，等情勢更為明朗且波動趨緩，在擬定後續操作策略為宜。