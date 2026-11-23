台指期23日近月合約開盤一度重挫800點，開盤指數35,000點，跌幅2.23%；台積電個股期貨近月合約開盤1,925元，下跌71元，跌幅3.55%。

永豐投顧表示，金管會祭出新的限空措施，短期不利市場流動性。台股加權指數近期重跌，融資維持率再度壓縮。這次下跌涉及AI產業資本支出與CSP擴張策略調整，與過去單純因高槓桿操作所造成的修正有所不同，不宜貿然搶反彈。

美國國會已經邀請黃仁勳在12月1日出席國會聽證，聽證結果仍具高度不確定性，如果聽證結果侷限於個人私德，或許對輝達影響有限；若是牽涉到晶片出口是否合規，則牽涉範圍廣泛。首先要觀察12月1日黃仁勳國會聽證結果；其次，美國對於晶片出口似有更嚴格傾向；另外，AI企業融資風險升高，需要市場平復情緒，建議先觀望。指數區間看32,000點至38,000點。