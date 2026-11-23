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中鋼 挑價內外15％
中鋼（2002）基本面持續展現韌性，10月合併營收達320.39億元，月增3.35%、年增30.98%，一舉創下近30個月來新高，顯見出貨動能穩健。受惠第4季盤價調漲與高附加價值產品組合優化，中鋼可望維持穩健表現。展望後市，受惠於美國期中選舉後下游螺絲業急單湧現，加上新台幣對美元匯率走貶有利外銷接單，中鋼預期明年首季及第2季營運表現將優於今年下半年；惟歐盟反傾銷調查與碳稅等貿易壁壘仍為後續需留意的變數。
權證發行商建議，看好中鋼後續營運動能回升，但考量現股短線仍在築底的投資人，可挑選價內外15%內、剩餘天數超過90天的長天期認購權證（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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