鈊象（3293）遊戲授權業務持續成長，東南亞市場維持穩健表現，法人指出，鈊象第3季營收67.47億元，年增25.3%，每股稅後純益（EPS）12.46元，毛利率達97.6%，營收及獲利均創同期新高，並維持買進評等。鈊象以遊戲授權業務為主要成長動能，法人指出，2026年前八月網路遊戲授權營收占比達74%，年增31%，網路遊戲APP及商用遊戲機分別占24%及2%。區域市場方面，東南亞占營收54%，為最大市場，台灣及美國分別占16%及14%。公司持續深耕東南亞，並將美國視為未來一至兩年最重要的成長市場。權證發行商建議，可挑選價內外20%以內、有效天期90天以上的商品靈活操作。（群益金鼎證券提供）

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