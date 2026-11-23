近期除了全球股市表現不佳，國際金價同樣持續疲軟，甚至創下14個月新低。過去被視為避險資產的黃金，如今卻與股市同步走弱，主要受到美元走強及美債殖利率攀升，正持續削弱黃金的投資吸引力。

2026-11-23 02:00