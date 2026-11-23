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富世達 兩檔硬挺
富世達（6805）10月營收16.5億元，月增2.3%、年增26.5%，創歷史新高，符合市場預期，其中，隨Vera Rubin與ASIC產品出貨成長，市場預估第4季營收為49.9億元，季增11%。富世達的伺服器領域產品有滑軌、快速接頭模組、快速接頭等出貨成長，伺服器領域去年營收年增938.2%，營收比重提升至36.3%。富世達為VeraRubin NVL72機櫃的MQD主要供應商，且於ASIC水冷板、Rack Manifold領域的快速接頭出貨提升，預估伺服器領域今年營收年增162.6%，營收比重提升至67.9%下，市場預估今年每股獲利將成長至63.9元。
權證券商建議利用價內外合理、可操作天期為中長天期商品介入。（永豐金證券提供）
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