台股近期連日下挫，具備穩健基本面與高股息保護的權值股成為市場資金避風港。法人指出，富邦金（2881）受惠資本市場交投熱絡與子公司獲利穩健，前十月獲利持續領跑金融族群；中華電則在5G滲透率提升與AI雲端資安業務帶動下，營收、獲利雙雙改寫同期新高，營運展望正向。

富邦金累計前十月自結合併稅後純益達1,264.7億元，每股稅後純益（EPS）高達8.75元，穩居上市金控獲利王寶座；若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益，累計前十月合計獲利更達1,369.6億元。中華電同樣繳出亮眼成績單，累計前十月合併營收達2,126.9億元、年增11.13%，營業淨利464億元，累計EPS達4.71元，多項財務指標超越財測並創下近年同期新高。

富邦金受惠台股成交量維持高檔及投資收益挹注，旗下台北富邦銀行、富邦證券與富邦人壽核心業務動能穩健。

展望後市，隨全球主要央行維持寬鬆基調，債券評價利益回升且銀行端財富管理手續費收入持續成長，法人看好富邦金全年獲利動能延續。

中華電受惠行動通訊5G升速動能延續、固網寬頻穩定成長，加上企業客戶對AI算力、雲端服務及資安解決方案需求強勁，前十月合併營收與稅後純益雙雙創下近年同期新高，每股純益維持穩健水準。法人分析，電信產業競爭環境趨於理性，中華電具備高現金殖利率與營運防禦特性，能有較佳下檔防護。

權證發行商建議，看好富邦金、中華電後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天期90天以上的認購權證靈活布局，透過槓桿特性參與權值股行情。