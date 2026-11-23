台股在震盪加劇之際，基本面成為後市行情的最大靠山，其中，法人看好第4季營運將受惠AI新品帶動的南電（8046）、京元電子等業績成長股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

南電第3季財報部分，單季毛利率升至29.31%，稅後純益32.98億元，每股稅後純益（EPS）5.10元，創15季以來新高；累計前三季EPS達10.63元，已賺逾一個股本；南電10月合併營收62.89 億元，月增約 12.6%、年增 69.67%，首度突破60億元並創下單月歷史新高。

展望第4季，市場預估營收季成長15~19%，BT雖材料未漲價，但因供需緊缺，預期報價將續上漲中低個位數，明年第1季將因材料價格再次調漲而擴大漲幅，ABF載板持續因供需吃緊，第4季持續上漲，可望帶動毛利率及獲利持續創高。

展望2027年，1.6T網通交換器晶片將持續放量，ABF用量是前代的翻倍，且公司取得AMD Venice CPU轉單，加上在ABF載板缺貨情況將浮現，將帶動獲利大幅成長，市場預估今、明年EPS分別為18.5元、65.3元。

京元電子日前董事會決議通過與輝達簽訂客戶預付款協議，支持京元電及美國全資子公司AeternZ Semiconductor Testing Corporation在美國建置測試產能，未來再以提供測試服務抵減預付款。京元電簽約對象為NVIDIA International, Inc.，市場法人認為此次協議有助提高新產能需求能見度。