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台積電、鴻海基本面續旺！Q3 EPS雙創單季新高 法人建議布局認購權證
台股近期面臨劇烈修正，權值雙雄台積電（2330）、鴻海基本面表現依舊亮眼，但短線股價仍受大盤系統性賣壓拖累。台積電第3季每股稅後純益（EPS）繳出29.43元的佳績，鴻海單季EPS則為5.51元，兩家龍頭雙雙創下單季歷史新高，基本面業績無虞。
台積電10月合併營收達5,868.9億元，月增14.7%，年增59.7%，再度改寫單月歷史新高；前十月營收達4.48兆元、年增43.3%。鴻海營運同樣展現爆發力，10月營收衝上1.3兆元，月增12.6%、年增45.7%，連續兩個月締造單月新猷。
展望後市，儘管近期出現短期雜音，但法人認為全球雲端服務大廠（CSP）持續擴建AI資料中心，先進製程與高階封裝產能維持滿載，台積電預估全年美元營收年增幅約44%，第4季成長動能穩健。鴻海則在AI機櫃與ASIC伺服器需求強勁帶動下，法人預估第4季AI機櫃出貨將較上季呈現高雙位數成長，明年隨新客戶加入，營運動能續航可期。
股價表現方面，受國際科技股波動與大盤重挫影響，台積電20日盤中一度失守2,000元整數大關，終場仍力守該整數關卡；鴻海同步面臨修正壓力，20日收在210元，兩檔個股短線技術面均呈現高檔回檔、尋求下檔支撐的格局，但短線急跌也醞釀技術面反彈。權證發行商建議，台積電、鴻海基本面長線趨勢未變，短線急跌反而使本益比回落至相對合理區間，看好後續反彈契機，但考量現股波動加劇的投資人，可挑選價內外15%內、剩餘天數超過90天的認購權證以小資金參與，並嚴設停損停利點，靈活因應盤勢震盪。
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