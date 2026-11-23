台股上周五（20日）跳空開低後跌幅擴大，盤中失守36,000點，終場雖收回整數關卡，仍以大跌作收，主要權值缺乏撐盤力量，終場加權指數收36,033點，下跌2,393點。此外，上周五美股再次大跌，恐再次拖累大盤今日走勢。

期貨市場方面，上周五台指期下跌2,732點、至35,875點，逆價差為158.29點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,099口至9,982口，其中外資淨空單減少1,356口至97,863口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,047口至2,689口。

台新期貨認為，台指期上周五受美股下挫影響，開盤跳空開低，整體呈現開低走低格局，其台積電達逾七個月新低價，拖累指數盤中一路下挫，終場以長黑K棒作收；目前指數受AI利空消息紛飛、美股持續走跌拖累，加上失守年線關卡以及前低，整體維持弱勢整理，後續止跌關鍵仍為能否站回年線之上。

其中，上周五外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商投信選擇權淨部位，目前以賣買權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為七千餘口，買權賣權O增量相去不遠；周選方面，買權OI增量持續大增，目前選擇權空方表態。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，12月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在49,800點，11月第三周五結算的買權最大OI落在45,000點，賣權最大OI落在35,000點；外資台指期買權淨金額10.31億元、賣權淨金額3.03億元。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為悲觀，月、周選悲觀，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，台股波動率持續走升態勢，短線跌破11月6日低點位置，再加上美股持續走跌，大盤持續趕底當中。

整體來看，上周五跌停家數衝到逾百家，上漲只剩約十數家，指數跌幅也是這波回檔以來最大，連續兩個交易日收在新低，賣壓沒有因為放空受限而減輕。