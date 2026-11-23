美股近期持續承受獲利前景與貨幣政策雙重壓力。儘管AI仍是市場關注焦點，但投資人已逐漸將觀察重心從企業資本支出規模，轉向能否有效轉化為營收、獲利與現金流。

技術面來看，那斯達克指數短期均線仍呈空頭排列，且季線有下彎跌破半年線的風險，顯示市場尚未擺脫中期修正格局，即便出現反彈，上方仍面臨龐大的套牢與解套賣壓。後續應持續觀察AI企業獲利能否跟上投資規模，以及聯準會政策預期是否出現轉變，待技術面壓力逐步化解後，才能進一步確認波段低點是否已經浮現。

輝達雖第3季繳出優於市場預期的財報，但未能有效提振整體AI供應鏈信心。市場開始關注，近兩年雲端服務商與大型科技企業大規模投入資料中心與算力建置後，相關投資是否能在合理時間內轉化為實際商業回報。若無法持續展現生產力提升或創造新的獲利來源，AI產業目前的高估值基礎恐面臨挑戰。

聯準會政策則是另一項重要變數。最新會議紀錄顯示，部分官員支持進一步加大緊縮力道。高利率不僅提高企業融資成本，也透過折現率上升壓抑成長股估值，此外，高通膨與高利率環境下，家庭支出可能持續向民生必需品集中，非必要消費需求面臨壓力，零售業者恐進一步侵蝕毛利率與獲利能力。（凱基期貨提供）

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