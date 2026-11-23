近期除了全球股市表現不佳，國際金價同樣持續疲軟，甚至創下14個月新低。過去被視為避險資產的黃金，如今卻與股市同步走弱，主要受到美元走強及美債殖利率攀升，正持續削弱黃金的投資吸引力。

展望後市，黃金短中期應維持保守看待。儘管部分升息預期已反映在價格之中，但在美元與實質利率尚未明確轉弱、資金環境也未改善前，金價仍缺乏有力反彈的條件。

貨幣政策方面，美國聯準會12月升息幾乎已成定局，在近期多位官員陸續發表強硬談話，再加上甫公布的10月會議紀要，內容也顯示多數官員支持升息中，目前市場主要押注升息1碼，但仍存在升息2碼的尾部風險。尤其通膨壓力遲遲未能緩解，使高利率環境可能進一步延長，推升美元與實質利率，自然壓抑黃金的吸引力。

另一方面，市場流動性同樣值得警惕。美國財政部上周標售150億美元的9天期現金管理短期國庫券，這是時隔約18年再次發行9天期國庫券，若財政部帳戶持續回補資金，恐再進一步收緊市場流動性。當股市修正與資金需求同步升溫，黃金反而可能成為投資人優先變現的資產，使跌勢進一步擴大。

提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理。（華南期貨提供）

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