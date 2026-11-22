2027年適逢群益期貨成立30周年，特別以「30正好」為主題推出紀念桌曆，透過真人拍攝結合AI影像生成技術，重現不同年代的交易場景，記錄群益期貨與投資人共同走過的30年歷程，傳遞持續創新、長久陪伴的品牌精神。

此次「30正好」紀念桌曆邀請群益期貨同仁親自入鏡，運用AI影像生成技術還原不同年代的交易環境，將金融市場的變遷與公司重要發展里程碑融入畫面。從早期仰賴人工服務的交易場景，到網路科技興起後的電子交易時代，再到AI逐漸融入交易日常，透過人物演繹與場景變化，呈現交易方式的演進，喚起不同世代投資人的交易記憶。

此外，桌曆亦收錄全球主要交易所休假日、央行會議時程及熱門商品到期結算日等重要資訊，協助一般投資人及專業法人掌握市場重要日程、提前規劃交易安排，兼具紀念意義與實用價值。

自1997年成立以來，始終關注金融市場發展與投資人需求的變化，並將市場洞察轉化為具體服務。隨著網路科技興起，投資人對交易速度與效率的要求日益提升，群益期貨領先業界推出「超光速」下單系統，為投資人帶來更快速、便利的下單體驗；面對投資人日益增加的海外市場交易需求，群益期貨也積極拓展商品布局，陸續提供外匯保證金、美股差價契約（CFD）及海外選擇權等多元商品。

從提升交易效率到擴大商品選擇，群益期貨始終以投資人的實際需求為出發點，透過產品與服務創新，回應不同時代的交易需求，讓30年來的陪伴落實於每一次服務升級。

隨著AI技術快速發展，群益期貨進一步建構「群益AI」交易生態系，將AI應用延伸至策略開發與個人化交易工具建置，致力於降低交易科技的使用門檻。其中，「程式策略生成器」協助投資人透過自然語言將交易構想轉化為程式策略；「群益AI技能包」則讓投資人能以自然語言與AI協作，依照個人需求開發專屬交易工具，減少查閱API文件與反覆除錯所需的時間。群益期貨期望透過「群益AI」生態系，讓不同技術背景的投資人都能更有效率地運用科技工具，將更多心力投入交易邏輯與市場判斷，為30周年「AI大紀元」揭開嶄新篇章。

除了「30正好」紀念桌曆，群益期貨也推出一系列30周年限定紀念品，包括今年首度推出、僅便條紙大小的迷你桌曆，方便擺放於辦公桌等日常工作空間；另有30周年限定筆記本、新春限量紅包袋，以及結合羊年吉祥寓意的「3羊開泰益起發財水」，透過兼具實用性與節慶特色的設計，為客戶送上新春祝福。群益期貨強調，「30正好」不僅是對過去30年的回顧，更象徵下一段旅程的開始。未來將持續結合金融專業與創新科技，提供更貼近投資人需求的服務，陪伴客戶迎接下一個30年。