台指期夜盤20日開盤時，受美股電子盤跌勢回穩中，以35,943點、上漲143點開出後，雖一度急殺至35,515點、下跌285點，但隨那斯達克電子盤跌幅一度開始收斂中，多頭趁機表態，一度急拉至36,359點、上漲559點，不料，隨後美AI股走跌，那斯達克電子盤跌勢擴大下，行情翻黑，最深來到35,450點、下跌350點，再呈破底走勢；截至晚間約21點，指數約在35,565點、下跌235點。

20日美股電子盤焦點，在於Anthropic於首日掛牌股價大漲17%、來到97.17美元後，在晚間20點30分過後，電子盤一度下跌約10%，輝達（NVIDIA）近3%、美光（Micron）5%，同時，遭看空機構狙擊的超微（AMD），則下跌逾6%、科技巨頭股價下跌，引發市場對AI市場發展等後市的關注，此外，中東緊張情勢再度升溫，傳出美以考慮再次對伊朗發動新一輪襲擊，美股電子盤跌勢擴大，VIX恐慌指數升破30、創4月來新高，黃金、美元、美債殖利率同步走跌，也左右台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤也呈破底走勢，在晚間約21點時，約在1,972元、下跌24元附近遊走，電子期上漲0.22%，半導體期上漲0.40%，中型100期貨指數上漲約0.93%。

市場專家建議，就技術面來說，20日台股開低走低、持續重挫，盤中跌破11月6日低點37,837，技術面失守年線後續跌，即便短期與20日均線負乖離高達16%，具備跌深反彈條件，但近期盤中每每試圖反彈皆會遭遇沉重賣壓，顯然籌碼面來自外資或融資的潛在賣壓仍然看不到盡頭，櫃買市場成交金額急縮，意味著流動性問題仍待解決，外資賣壓何時減緩，可能成為台股擺脫持續破底的關鍵。