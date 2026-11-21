近期台股資金撤離科技股尋找非科技業績成長股，儒鴻（1476）、萬海受關注，權證發行商表示，因盤勢震盪劇烈，宜挑長天期的相關認購權證操作，避免權證時間價值流失速度太快。

儒鴻10月營收34億元，月減3.1%，年增10.7%。今年第4季，新興品牌客戶訂單動能強勁，將抵銷布料淡季造成的營收下滑力道，預期第4季營收將季增，且因產品組合持續優化，及原材料成本陸續轉嫁，毛利率表現有望穩定回升，推升獲利表現。

儒鴻、萬海相關權證

儒鴻訂單能見度維持約六個月，其中，新興品牌客戶訂單成長強勁，既有品牌客戶也維持穩定。隨美國期中選舉結果出爐，關稅政策、美伊戰爭等不利營運變數皆將消退，加上大環境不確定性因素下降、產品組合持續轉佳、原物料成本下跌及向外轉嫁，有利營收及毛利率表現穩步走升。

萬海今年第3季營收596.15億元，季增39.0%、年增70.2%，受惠遠洋航線旺季需求強勁，以及中東衝突、亞洲港口壅塞推升運價，歸屬母公司淨利217.93億元，季增88.9%、年增87.2%，每股純益7.77元。

第4季美國線進入傳統淡季，運價預期較第3季回落；惟亞洲區域航線進入需求旺季，加上節慶備貨及庫存回補需求，貨量可望獲得支撐。

供給方面，中東地緣政治風險、巴拿馬運河限航及亞洲港口壅塞持續影響船舶周轉效率，全球貨櫃船閒置率僅0.7%，有效運力仍偏緊，有助支撐運價維持相對高檔，法人對萬海短期營運維持正向看法。2027年雖新船交付增加供給壓力，惟塞港及地緣政治風險仍有利支撐運價。

看好儒鴻、萬海後市的投資人，可選價外20%至價內10%、有效天期120天以上的權證介入。