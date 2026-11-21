視陽（6782）今年第3季營收14.53億元，季增14.6%、年增28.3%，受惠於日本地區對於矽水膠彩拋需求強勁，帶動彩拋營收占比提升至40%；每股稅後盈餘6.32元。

視陽產能擴充進度大幅超前，原訂今年第4季達6,300萬片、明（2027）年第1季7,500萬片，今年第4季月產能已提前達成6,300 萬片且第4季實際產能水準將更高，明年第1季月產能目標更進一步上調500萬片至8,000萬片，目前整體產能利用率維持90%以上。視陽營運受惠於日本、大陸矽水膠彩片需求強勁成長及替代料效益顯現、產品組合轉佳，獲利率逐年改善。

視陽相關權證

權證券商建議，若看好視陽表現，可用價外20%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（元大證券提供）

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