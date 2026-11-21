奇鋐（3017）第3季營收季增20.3%、年增51.8%，優於預期，主因GB300持續出貨，伺服器機殼、機櫃表現良好；受惠產品組合優化，毛利率季、年雙增至33.9%，加上自動化導入提升生產效率，每股純益（EPS）29.32元，優於法人預期。

展望第4季營運，奇鋐10月營收221億元，月增5.16%、年增34.3%，其中，GB300持續出貨，VR在第4季出貨量高於第3季，ASIC水冷貢獻持續增加，原物料成本變動將反映在報價上，可轉嫁至客戶，市場上修第4季營收至682億元，季增15.4%、年增42.7%，毛利率34.3%，EPS上修至35.1元，營收及獲利都將創高。

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