台股本周連跌五日，具基本面的個股成為法人逢低布局標的，投信持續看好的台玻（1802）、同欣電等個股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台玻第3季毛利率較上季提升至31.6%，稅後純益27億元、每股純益（EPS）0.93元，優於市場預期。另外，10月營收55.6億元，月增12%、年增56.4%，也優於市場預期，主因玻纖布事業營收持續攀升，整體出貨動能較9月成長。市場預估今年EPS為2.8元。

台玻、同欣電相關權證

台玻高階玻纖布以Low Dk2/Low CTE為主要營收來源，Low CTE已於2025年底開始小量出貨，目前產品出貨量已較2026年初顯著增加，預期營收占比將於2027年持續提升，並於明年下半年至2028年開出新產能。

同欣電第3季營收為34.9億元，季增10.8%、年增22.5%，主要受惠光通訊跨阻放大器（TIA）與驅動晶片的後段製程服務需求轉強，整體高階產品比重上升，使毛利率季、年雙增至33.6%，本業獲利7.2億元，季增26.6%、年增89.6%，獲利較去年呈現大幅提升，稅後純益7.5億元，季增45.6%、年增58.6%，EPS為3.62元，優於市場預期。

市場預估同欣電第4季營收將季增，全年營收為130.8億元、年增13.4%，稅後淨利23.3億元、年增45.92%，EPS上看11.1元，整體獲利優於營收成長。

看好台玻、同欣電後市的投資人，可挑選槓桿比例較高的偏價外的權證操作，惟需嚴控資金比重並善設停利停損。