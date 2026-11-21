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智邦 押價內外15%
智邦（2345）第3季每股純益（EPS）23.39元，再創單季新高；前三季EPS為58.09元。
法人指出，受惠AWS Trainium 3 AI卡及另一大型雲端服務供應商交換器出貨增加，智邦營收將創高。法人估第4季營收1,336億元，季增11%，毛利率攀至19.5%，EPS為29.6元。
智邦CPO交換器透過CPO技術將光學引擎移至102.4T的ASIC旁，降低功耗與散熱需求；除搭配Broadcom Tomahawk 6，也攜手另一家國際業者推出新解決方案，光傳輸商機陸續發酵。因應客戶訂單續增，智邦近期董事會通過現金增資，將作為充實營運資金及償還銀行借款。
看好智邦後市的投資人，可選價內外15%以內、有效天期150天以上的商品入手。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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