金管會公布115年公平待客原則評核結果，凱基期貨再度榮列專營期貨商排名前25% ，彰顯長期落實公平待客與金融消費者權益保障的成果獲得肯定。凱基期貨秉持「以客戶為中心」的服務理念，將公平待客融入日常營運，從董事會治理、客戶權益保障到全齡金融友善服務持續精進，累積客戶信任，打造安全、專業兼具金融服務，更貼近不同客群的實際需求。

公平待客不僅是一項制度，更需要落實在每一次與客戶的互動中。凱基期貨由董事會及高階管理階層由上而下積極督導，透過公平待客委員會整合跨部門資源，將客戶聲音轉化為服務改善的動能。面對日益猖獗的金融詐騙，同仁不只是被動防範，更曾在客戶面臨偽冒郵件與資金危機時，主動逐一聯繫、耐心引導，成功守護客戶的血汗錢；面對不熟悉交易規則或因市場波動焦慮的投資人，第一線同仁總是發揮同理心，以良善溝通與細緻解說化解誤解，讓年度客戶申訴案件顯著減少超過三成。

隨著金融服務加速數位化，凱基期貨也持續強化資訊安全防護，從組織治理扎根資安文化，打造安全可靠的數位金融環境。因應金融詐騙手法日益多元，公司亦將反詐納入公平待客重要工作，持續提升識詐、防詐與投資人保護意識。

在打造全齡友善金融環境方面，凱基期貨則從數位服務一路延伸至實體場域，積極降低高齡及身心障礙客群使用金融服務的門檻。金融友善服務專區完成升級並取得網站無障礙標章2.1 AA，提升資訊易讀、易懂及操作便利性；「隨身e策略」APP亦導入視障友善功能，協助視障使用者掌握行情及進行交易；實體營業據點則持續完善友善櫃檯、無障礙設施及多元協助措施。官網更建置「樂齡服務專區」，整合樂齡反詐、學習與生活資訊，讓金融友善從一項服務，逐步落實為涵蓋網站、行動裝置及實體據點的完整體驗。

凱基期貨表示，公平待客的核心在於從客戶角度出發，讓不同年齡與需求的投資人都能獲得適切、安心的金融服務。未來將持續傾聽客戶聲音，兼顧數位服務便利與資訊安全，結合公司治理、數位創新、風險管理與金融友善措施，持續優化每一個客戶接觸環節，打造值得客戶信賴的安全金融服務環境，在追求專業金融服務的同時，也讓服務更具溫度與包容性，落實普惠金融精神，深化客戶長期信任。