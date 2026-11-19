台股昨（19）日持續受到調節賣壓宣洩影響，改寫波段低點，盤面氛圍偏向保守，鴻海（2317）、鈊象等兩檔個股相對抗跌，下檔支撐不弱，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

鴻海第3季營收約3兆元，主要受惠人工智慧（AI）伺服器與雲端網路產品需求強勁，毛利率6.0%，稅後純益775.24億元，季增29.2%、年增34.4%，每股純益（EPS）達5.51元，改寫單季歷史新高紀錄；累計前三季稅後純益1,874.1億元，年增30%，EPS達13.34元。

法人分析，鴻海10月營收1.3兆元，月增12.6%、年增45.7%，連二月締造單月歷史新猷，AI基礎設施仍扮演後續主要成長動能，預估第4季AI機櫃出貨將季增高雙位數百分比，通用伺服器溫和成長，帶動雲端網路產品維持強勁表現，整體營收估季增高個位數百分比。

展望2027年，法人認為，鴻海隨AI伺服器、ASIC伺服器需求持續擴增，並納入新NeoCloud客戶，加上積極增加零組件供應品項，提升單一專案附加價值，但後續需密切觀察關鍵零組件供應及資料中心建置進度等不確定因素。

鈊象第3季毛利率97.6%，EPS達12.46元，表現優於預期。法人表示，後續營運成長動能仍將來自海外遊戲授權業務，其中，美國市場業務跨州加速推進，將扮演最重要的成長引擎，歐洲、中南美及非洲等新興市場亦有望逐步貢獻營收，降低對單一市場依賴，穩定的高股息殖利率題材亦具吸引力。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的認購權證，但宜設好停利停損。