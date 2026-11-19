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全民權證─發行者專區／中信金 挑逾90天
受惠於核心銀行與壽險雙引擎強勁發力，中信金（2891）今年基本面表現亮眼，累計前十月稅後純益達686億元；若加計FVOCI股票資本利得，前十月調整後純益攀升至1,488.28億元、年增逾一倍，超越市場預期。
隨美台利差維持高檔、供應鏈重組帶動外幣放款成長，加上財富管理手續費動能強勁，法人看好中信金2027年淨利息與手續費收入持續穩健走揚。充沛可分配盈餘，為明年配息增添底氣，市場預估現金股息有望上看3元以上，高殖利率題材吸引主動式ETF與法人資金進駐。權證發行商建議，看好中信金後市的投資人，可挑價外20％至價內10%、剩餘天數超過90天權證進行波段布局，靈活放大資金效率。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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