雙鴻（3324）2027年營運展望佳，AI散熱訂單能見度明確，即使市場雜音不斷，仍不影響長線成長動能，維持「買進」評等。

法人分析，近期市場對AI需求放緩的疑慮升溫，但雙鴻主要客戶2027年資本支出規劃多已底定，明年需求能見度相對明確。隨著ASIC專案加速放量，2027年可望成為ASIC需求快速成長的一年，相關營收甚至有機會超越GPU，成為重要成長動能。法人預期，雙鴻將持續受惠伺服器需求擴大，2027年伺服器營收占比可望進一步提升至80%至90%。

權證發行商建議，看好雙鴻後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過100天的相關認購權證介入，藉以放大槓桿利潤。（中國信托證券提供）

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