瑞昱（2379）受惠基礎建設持續升級及高頻寬解決方案等挹注，帶動網通需求維持韌性，加上外資及投信等法人買盤進駐，近期股價展現抗跌力道。

法人指出，瑞昱第3季每股純益（EPS）8.05元，季增8.4%，年增20.3%，雖第4季進入傳統淡季，所幸高規格產品組合提升平均售價及選擇性價格調整，訂單動能穩定，預估單季獲利仍維持季成長。

展望2027年，瑞昱Wi-Fi 7滲透率提升及乙太網路、10G PON採用擴大，帶動產品組合改善，法人表示，AI ASIC處於與客戶接觸初期階段，邊緣AI扮演推動規格升級、提升單機價值結構性機會。權證發行商建議，可布局價內外15%以內、距到期日90天以上權證，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

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