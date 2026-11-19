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華航、台泥 四檔動能強
台股近期大幅下修，有基本面撐腰的傳產龍頭股成為資金避風港。其中，華航（2610）受惠客貨運需求同步爆發，單月營收創同期新高；台泥則在海外併購與新能源虧損收斂帶動下，第3季順利轉虧為盈。在營運轉機與法人買盤挹注下，兩檔個股股價表現抗跌有撐。
華航受惠AI伺服器與年底購物季備貨需求，10月貨運收入達82.2億元、年增48.05％，搭配賞楓與連假旅遊潮推升客運收入至120億元，帶動10月合併營收衝上221.56億元、年增22.36％，改寫歷年同期新高。
展望產業後市，隨著第4季航空貨運進入傳統最旺季，加上明年首季春節長假旅遊訂位熱絡，法人將華航今年每股純益（EPS）中位數上修至2.19元，吸引三大法人近期積極敲進，推升股價展現相對強勢格局。
從產業大環境來看，航空業正迎來結構性利多，隨著AI伺服器、半導體設備等高單價科技產品全球出貨動能強勁，持續支撐跨太平洋航空貨運運價維持高檔。
台泥方面，隨著歐亞低碳水泥布局發酵，10月合併營收達163.57億元、年增17.83%，創下近22個月新高；第3季單季EPS達0.24元成功轉虧為盈。市場預期，台泥綠能與儲能事業虧損逐步收斂，加上海外併購效益與歐洲子公司IPO規劃穩步推進，營運體質持續優化，近期股價在季線附近有強力支撐。
權證發行商表示，看好華航、台泥基本面續航力的投資人，不妨透過權證以小搏大。操作上建議挑選價內外15％內、剩餘天數超過120天的長天期認購權證介入，既可降低時間價值耗損，也能在波段行情啟動時靈活放大資金效率。
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