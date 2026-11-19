台指期夜盤19日以39,200點開高，盤中走勢持續於平盤之上震盪。截至傍晚8點30分，台指期夜盤報39,425點、漲823點、漲幅2.1%。剛開盤多方率先攻擊，最高達39,578點、最低38,971點，隨後持續於39,400點附近震盪，39K關卡攻防戰開打。

富邦期貨分析師曹富凱表示，受美國科技股漲多後獲利了結賣壓浮現影響，輝達（NVIDIA）財報公布後股價未能延續漲勢，市場對AI題材熱度轉趨冷靜，資金也開始在不同科技族群間輪動，帶動美股呈現分歧走勢。隨著美元維持強勢格局，全球資金風險偏好同步降溫，投資人對後續電子股評價與資金動向更加敏感。

台指期方面，曹富凱分析，在期貨結算因素淡化後，市場焦點重新回到企業基本面、外資動向及權值股表現。由於近期指數波動明顯放大，市場追價意願相對保守，短線預料仍將維持區間震盪格局。盤面能否站穩，關鍵仍在台積電（2330）、聯發科（2454）等大型電子權值股表現，以及外資賣超壓力是否逐步減輕。

從籌碼面觀察，外資近期持續站在調節方，現貨與期貨布局均反映其對後市看法偏向審慎。不過在資金撤出部分傳產與金融族群之際，電子類股已有重新吸引資金關注的跡象，市場對科技產業中長期成長前景仍具信心。若後續外資賣壓收斂，搭配電子權值股穩定發揮撐盤效果，有助於改善市場投資氣氛。

值得注意的是，曹富凱指出，近期金融類股表現相對疲弱，多檔大型金控股面臨明顯修正壓力，成為資金調節重心。隨著市場資金自金融股流出，是否進一步轉向半導體、AI及高階電子供應鏈，將是觀察盤勢能否回穩的重要指標。

因此，在國際股市震盪、美元走強及外資持續調節等因素交互影響下，台股短線仍以震盪整理格局看待。不過從市場情緒與籌碼變化觀察，目前已逐漸出現低接買盤承接跡象，後續若電子權值股恢復領軍上攻，且外資操作態度轉趨中性，指數仍有機會在整理後重新凝聚多頭動能。

法人指出，現階段操作上宜持續關注權值電子股表現、外資資金流向及產業輪動變化，在行情波動加劇環境下採取區間操作策略，並落實風險控管，以因應市場短線震盪帶來的挑戰。