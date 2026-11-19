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亞崴、德昌入股鑽全
氣動工具龍頭廠鑽全（1527）昨（19）日召開股東臨時會，通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案，確定引進工具機大廠亞崴與中部知名營造廠德昌作為策略性投資人。鑽全董事長賴伯彥也宣布，鑽全未來將全力朝多角化方向發展。
賴伯彥表示，此次私募，除可強化中長期財務結構，更將透過兩家合作夥伴的技術、人脈與通路上下游資源整合，朝更多元方向發展，包括涵蓋無人機、機器人、半導體、軍工等產業，同時搶攻國內營建、車用氣動工具市場。
鑽全董事會隨後完成私募普通股定價，實際私募發行價格訂為每股25.34元；亞崴、德昌兩家公司董事會，也決議參與私募認購。此次總發行股數為2,700萬股，預計募集資金為6億8,418萬元，私募增資基準日為12月3日。
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