元大台灣50反1（00632R）在台指期月結算後仍是投資人看空指數或避險的重要標的，由於後續仍有AI發展及美聯準會未來升息疑慮待釐清，投資人也預期大盤指數可能進行技術面的第二隻腳築底，指數仍有向下空間。

2026-11-19 23:43